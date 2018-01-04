جامعي يصوّر طالبات بهاتفه بطريقة سريّة بجامعة باب الزوار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، توقيع 6 أشهر حبسا نافذا لطالب جامعي يدعى “عبد الغفور.ر”.

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على خلفية التقاطه صور وفيديوهات لطالبات جامعيات بجامعة “هواري يومدبن” بباب الزوار، باستعمال هاتفه النقال الذكي بطريقة سريّة.

بعدما أحدث ثقبا بكيس بلاستيكي، وثبّت كاميرا الهاتف على مستوى الثغرة لتنفيذ جريمته.

عملية توقيف المشتبه فيه جاء عقب شكوى تقدمت بها طالبة جامعية بباب الزوار، تدعى “ناريمان.ذ” في الفاتح ديسمبر الفارط.

أمام مصالح الأمن بالعاصمة، معزّزة بشهادة زميلها المدعو “علي.ع”، مفادها أنها شاهدت شابا واقفا داخل جامعة باب الزوار وخارجها.

يلتقط صورا لها عبر هاتفه النّقال خلسة عنها، مقدمّة مواصفاته الدقيقة، وعليه تم تحديد هوية المشتكى منه.

وتبين أنه طالب في السنة الثالثة بجامعة هواري بومدين وحائز على شهادة ليسانس أيضا بنفس الجامعة، وعليه تم توقيفه.

و أسفرت عملية تفتيش هاتفه الخاص عن وجود صور طالبات فقط، إضافة إلى فيديوهات قصيرة،كان يحتفظ بها.

كما حجزت مصالح الأمن أداة الجريمة المتمثلة كيس بلاستيكي وعلبة كارتون مثقوبين.

المتهم وخلال مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف منذ الوهلة الأولى، بأنه مولع بمشاهدة الجامعيات، وأن الصّور التقطها للتفرّج عليها فقط.

نافيا رغبته أو نيته في ابتزازهن عن طريق نشرهن في مواقع التواصل الاجتماعي، “فاسيوك” أو “يوتوب” .

وهي نفس التصريحات التي تمسك بها المعني بالأمر خلال محاكمته اليوم، بناء لإجراءات المثول الفوري.

أين أبدت القاضي استغرابها مطوّلا لتصرفات المتهم، خاصّة وأنه ذو مستوى جامعي، فيما شهدت الجلسة غياب الضحية.