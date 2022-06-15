الحج: بالصور انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار العاصمة

انطلقت اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية من مطار العاصمة، والتي تقل 57 حاجا إلى جانب تعداد البعثة الخاصة بتنظيم الحج. كما أشرف على الانطلاق وفد وزاري هام، على غرار وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي. إضافة إلى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، ووزير النقل عبد الله منجي.

وقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، إن هناك رحلة ثانية مساء اليوم من المطار تقل 250 حاجا. إلى جانب تسجيل رحلتين على مستوى مطار قسنطينة.

كما كشف سليماني عن موعد آخر رحلة في مرحلة الذهاب من مطار الجزائر والتي” ستكون يوم 3 يوليو المقبل”. على “أن تكون اول رحلة في مرحلة العودة من مطار جدة الدولي يوم 14 من نفس الشهر”. و”آخر رحلة في مرحلة العودة يوم 1 أوت من مطار المدينة”.

وطمأن وزير النقل، عبد الله منجي، الحجاج باتخاذ كل الإجراءات والتوجيهات والتوصيات من أجل انجاح عملية الحج.

كما أشار وزير النقل إلى أنه تم توجيه تعليمات صارمة لكل الإطارات. مضيفا “ولا نقبل لعمالنا بأي تهاون وسنتابع كل صغيرة وكبيرة”.

ومن جانبه، دعا وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، الحجاج إلى تجنب العراك والجدال أثناء تأدية المناسك. كما أشار بلمهدي، إلى التفرغ للعبادة والصلوات بعيدا عن كل ما يعكر صفو الشعيرة.

في حين، أوضح وزير الشؤون الدينية، أن الحجاج تلقوا الدعم والتوجيهات من قبل العلماء والفقهاء. وهذا من أجل المحافظة، على النفس والحياة البدنية والصحية لأن الأخيرة تمكن من أداء مناسك بشكل صحيح.

كما طالب يوسف بلمهدي، الحجاج بالالتفاف حول المرشدين، والتعاون معهم ومع السلطات. من أجل إنجاح موسم الحج والحفاظ على أمن البلد المستقبل.