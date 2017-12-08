اشتدت حرائق غابات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، مع تزايد رياح عاتية ساهمت استعارها مجبرة 200ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وقد دمرت الحرائق مئات المنازل وأجبرت الكثير من المدارس في منطقة لوس انجليس على إغلاق أبوابها.

وطالت ألسنة النيران طرقا سريعة وخطوط سكك حديدية وهرع سكان لإخلاء منازلهم بعد تحذيرهم بأن أمامهم دقائق معدودة للمغادرة.

وقالت السلطات إن الحرائق ، أذكتها رياح “سانتا أنا” التي تهب باتجاه الغرب والتي قد تصل شدتها لشدة الإعصار.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق بلوس أنجلوس إنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية لكن ثلاثة من رجال مكافحة الحرائق أصيبوا.