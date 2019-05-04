الحراك الشعبي وغياب الرئيس يجران إمام مسجد فرجيوة إلى المساءلة

دعت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلة، إمام مسجد محمد شورافة ببلدية فرجيوة الى تبرير ما ورد في الخطبة التي ألقاها جمعة أمس.

وحسب ذات المصدر، فقد تطوّر الإمام لموضوع الحراك الشعبي، من خلال تحدثه عن إقالة 40 لصا، الذين يحملون جنسيات أجنبية، وحتى من جذور يهودية.

كما تحدث عن غياب الرئيس لمدة 7 سنوات، وأن المسير الحقيقي هم السراق، وأن الرئيس إذا كان طاغية فلا يجب طاعته، وعلى الجيش محاسبة السراق وحماية الشعب.

وقد برر الإمام في رده على الاستفسار، أنه لم يقل إلا ما قال رئيس أركان الجيش، بخصوص العصابة التي نهبت المال العام، وخربوا اقتصاد البلاد، والدليل متابعتهم قضائيا.