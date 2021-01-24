“الحصن المتين” تحذر من الاتصال بمحمد لعقاب وتهاجم تقرير بنيامين ستورا

حرذت جبهة الحصن المتين كل فئات وشرائح المجتمع المدني من التعامل مع الموظف الذي أنهيت مهامه من رئاسة الجمهورية محمد لعقاب لأنه حاد عن الخط الوطني

وجاء في البيان الذي نشره الناطق الرسمي باسم الهيئة مختار على صحفته الرسمية على الفايسبوك “نتوجه بهذا الخطاب إلى كل فئات و شرائح المجتمع المدني محذرة من أي تعامل مع الموظف المطرود من رئاسة الجمهورية، المدعو محمد لعقاب”.

و أضاف البيان ” فلا اتصال به ولا اجتماع معه بعد أن حاد عن الخط الوطني”.

كما نددت ذات الهيئة من محتوى التقرير الذي أعده المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر و مسألة المصالحة بين الجزائر وفرنسا. وهو التقرير الذي سلمه للرئيس الفرنسي.

وأضاف البيان أن التقرير المذكور يتضمن الكثير من المغالطات التاريخية وكان مجحفا في حق الشعب الجزائري.

كما اكدت الهيئة أن التقرير يحرض الدولة الفرنسية على عدم تقديم الإعتذار عن جرائمها الاستعمارية.

وفي هذا السياق تعبر الهيئة وكل الجمعيات والمنظمات المنخرطة في مبادرة الحصن المتين عن مساندتها المطلقة لمسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أن مسعى الرئيس حسب الهيئة يهدف إلى إحضار الذاكرة وجعلها من اهتمامات المجتمع في إطار الجزائر الجديدة التي نشترك في بنائها و تشييدها.