الحضري : “سنسطر تاريخا جديدا للعرب في المونديال”

علق حارس المنتخب المصري، عصام الحضري، على حلول بلاده مع السعودية في المجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018.

وغرد الحضري عبر حسابه الرسمي على تويتر، “أهلا بالسعودية، أول مرة نكون مع بعض في المونديال وفي مجموعة واحدة”.

وأضاف حارس عرين نادي التعاون السعودي :”نستطيع أن نفعلها ونسطر تاريخا جديدا للعرب”.

جدير بالذكر أن الحضري صاحب الـ 45 عاما، سيكون أكبر لاعبي المونديال سنا عبر التاريخ في حال مشاركته مع “الفراعنة.