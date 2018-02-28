 الحكم “عبيد شارف” لإدارة قمة الموب والعميد في الكأس

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم الحكم الدولي “عبيد شارف” لإدارة لقاء مولودية الجزائر والضيف مولودية بجاية.

لحساب الدور ربع النهائي من مُنافسة كأس الجمهورية المُقرر بملعب 05 جويلية الأولمبي يوم 2 مارس بداية من 17:00.

وسيُساعد عبيد شارف كل من بولفلفل وبن عميرة فيما سيُدير الحكم عوينة القمة الأخرى بين إتحاد بلعباس والضيف شبيبة الساورة.

وأسندت لجنة التحكيم مُهمة إدارة لقاء شبيبة القبائل وإتحاد البليدة للحكم أعراب بمُساعدة بيوض وبناصر.

فيما سيُحكم الحكم ميال بمُساعدة بوروبة وراشدي لقاء إتحاد موزاية وجمعية عين مليلة لحساب نفس الدور.