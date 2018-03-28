الحكم “ميال” لإدارة الداربي بين سوسطارة والشباب

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم الحكم “فاروق ميال” لإدارة الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة.

المُقرر بعد غدا الجمعة بملعب 20 أوت 1956 بالعاصمة لحساب الجولة ال24 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس.

وسيُساعد الحكم “ميال” في هذا الداربي كل من المُساعدين “بوروبة” و”لاسمي” إضافة إلى الحكم الرابع “ماسكري”.

وسيُدير قمة السقوط بين إتحاد بسكرة وشبيبة القبائل الحكم “بصيري” فيما سيتولى “بوكواسة إلياس” مُهمة إدارة مواجهة “وفاق سطيف-مولودية وهران”.

وأسندت لجنة التحكيم مُهمة قيادة لقاء إتحاد الحراش ضد نادي بارادو للحكم “عوينة”.