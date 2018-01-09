الحكومة التونسية: أحداث الشغب لا علاقة لها بغلاء الأسعار

قالت الحكومة التونسية اليوم، إن ما شهدته البلاد الليلة الماضية من أحداث شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار.

وانتشرت احتجاجات عنيفة في عدة مدن شمال وجنوب تونس الليلة الماضية، بعد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار.

وبعد ليلة مضطربة عاد الهدوء إلى أغلب المدن صباح اليوم.

لكن نشطاء دعوا للإحتجاج بالعاصمة تونس على ما وصفوه بعنف الشرطة، نتج عنه مقتل متظاهر في بلدة طبربة.

وقالت وزارة الداخلية، إن المحتج الذي لقي حتفه كان يعاني مشكلات في التنفس ولفظ أنفاسه اختناقا بالغاز المسيل للدموع .

ولم تدهسه عربة شرطة مثلما روج له البعض.