الحكومة تدعو العائلات الى الشروع في اخاطة كمامات من القماش والتربص يكون عبر التلفزيون

دعت الحكومة العائلات الجزائرية الى المساهمة في التخفيض من ٱثار كورونا فايروس كوفيد 19 من خلال الشروع في اخاطة الكمامات بالمنزل.

وقال مصدر حكومي وهو احد اعضاء اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا فايروس كوفيد 19، في حديث خص به”النهار أونلاين”, أن تربص العائلات الجزائرية في مجال اخاطة الكمامات من القماش، سيكون بومضات موجزة تبث عبر القنوات التلفزيونية وتكون تحت اشراف وزارة التكوين وللتعليم المهنيين، في انتظار الشروع في برمجة حصص خاصة للوقاية الوباء والمساهمة في مجابهته من طرف المواطنين.

وأشارت مراجع “النهار أونلاين”, الى أن قرار اجبارية ارتداء الكمامة من طرف الجزائريين من عدمه ستفصل فيه الحكومة يوم الرابع عشر من شهر ماي الجاري، او قبله بأيام باعتباره اخر بوم من الحجر الصحي الذي حددته حكومة عبد العزيز جراد، والتي تعود لها السلطة الكاملة في رفعه أو تمديده.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن بأحمد اليوم قال بحر الأسبوع المنصرم، أن الإستعانة بالكمامة البديلة المصنوعة من القماش ستساهم في توفيرها للجميع.

واشار الوزير المنتدب الى شروع العديد من دول العالم في تصنيع كمامات بديلة من قماش والتي يمكن إعادة غسلها واستعمالها عدة مرات حسب ورد بالإذاعة الوطنية.

وكشف بن باحمد أن مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات من الكمامات الطبية يتوفر في الوقت الراهن على 20 مليون قناع, في انتطار استلام 10 ملايين أخرى خلال الأيام المقبلة من جمهورية الصين الشعبية.