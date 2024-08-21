الحكومة تصدر مرسوما تنفيذيا يتضمن تسقيف سعر القهوة وهوامش الربح القصوى

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 57، مرسوما تنفيذيا يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.

وحسب نص المرسوم رقم 24-279 المؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق لـ20 أوت 2024، فقد تم تسقيف سعر القهوة وهوامش الربح القصوى.

وشمل قرار التسقيف مستوردي القهوة والموزعين بالجملة والتجزئة.

ووفقا للمادة 2 من نص المرسوم، فقد تم تحديد سعر القوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة ” من نوع “أرابيكا” بـ1250 دينار للكيلوغرام.

كما تم أيضا تحديد سعر القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا” بألف دينار للكيلوغرام.

وتم تحديد هوامش الربح لدى الموزعين بـ4 بالمئة لتجار الجملة و8 بالمئة لتجار التجزئة.

وتلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وبكل وسيلة أخرى ملائمة. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.