الحكومة تقرر إعادة النظر في إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة

كشف وزير الإتصال أن وزارة الإتصال قررت تجميد إعلان الترشح لفتح قنوات تلفزيونية جزائرية.

وذلك لإعادة دراسة الإعلان الخاصة بإنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة، مع فتح باب التشاور مع الشركاء لإعداد مسار فتح القنوات التلفزيونية.

وأوضح وزير الإتصال جمال كعوان أن قرار الوزارة جاء لإعادة النظر في المناقصة الخاصة بالقنوات جاء بعد الملاحظات المسجلة.

وأكد الوزير أن الباب مفتوح أمام أسرة الإعلام لبلورة تصور جديد لإعتماد القنوات

وكان قد صدر قبل أسبوعين إعلان في الجريدة الرسمية ينص على فتح باب الترشح لإنشاء 7 قنوات تلفزيونية تنشط تحت غطاء القانون الجزائري.