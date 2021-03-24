الحكومة تقيم الأشغال المتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة عروض مشاريع مراسیم تنفیذية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى تم خلال إجتماع تقديم عروض تتعلق بقطاعات المالیة، الثقافة والفنون، الفلاحة، التجارة، الأشغال العمومیة والنقل.

وخلال الإجتماع استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.

واضاف البيان ان العرض يهدف إلى تقييم مدى تقدم الأشغال الـمتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري بقطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية.

وتسمح هذه البطاقة بتحسين تأطير الواردات حسب الإمكانات الوطنية مع توجيه الاستثمارات وفقًا للتوزيع الجغرافي لمناطق الإنتاج. لاسيما توطين الـمناطق الصناعية واللوجستية.

كما أنه تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات الـمتعلقة بالـمؤسسات.

هذا ويشرع قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن الـمنتجات الجزائرية سيوضع في متناول ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج.

الغرض منه تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات على النحو الـمنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة، وكذا في مخطط الإنعاش الاقتصادي.