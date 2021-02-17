الحكومة تدرس مشروعي 2 مرسومين تنفيذيين في قطاع الطاقة

خلص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد تقنية التواصل المرئي عن بعد بدراسة 3مشاريع مراسيم تنفيذية.

وخلال الاجتماع قدم وزير الطاقة عرضا حول مشروعي 2 مرسومين تنفيذيين.

المرسوم الاول يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات.

ويعطي هذا المرسوم لمحة حول حساب الضريبة على دخل الـمحروقات، مع التركيز بصفة خاصة على التسبيقات.

بالإضافة إلى التطرق كتمديد، إلى تصفية تلك الضريبة.

كما ينص المرسوم على كيفية معالجة معايير الحساب لتوفير جميع الإيضاحات التي تسمح بتطبيق متوافق

وذلك مع أحكام القانون رقم 19 ــ 13 الذي يحكم أنشطة الـمحروقات.

بينما المرسوم الثاني يحدد كيفيات حساب التسبيقات الـمؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك الـمتعاقد الأجنبي.

والهدف منه تحديد كيفيات حساب الـتسبيقات الـمؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك الـمتعاقد الأجنبي.

ويعتبر الشريك الـمتعاقد الأجنبي بالفعل مدينًا بالضريبة على الـمكافأة عندما يكون طرفًا في عقد تقاسم الإنتاج أوعقد الخدمات ذات الـمخاطر.

مشروع هذا الـمرسوم يهدف إلى تقديم إيضاحات حول كيفيات حساب الـتسبيقات والالتزامات الـمرتبطة.

وهذا بها فيما يخص التصريح والدفع.