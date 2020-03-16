الحماية المدنية تصدر بيانا بخصوص إسعاف شخص مشتبه إصابته بكورونا في باب الواد

أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية، بيانا، بخصوص تداول فيديو لتدخل أعوانها، للتكفل بشخص مشتبه إصابته بكورونا، في باب الواد.

وأوضح البيان، أن الحماية المدنية لولاية الجزائر، تدخلت لإسعاف شخص بباب الواد، بمحادة ثانوية الأمير عبد القادر.

وأشارت الحماية المدنية أن هذا الأخير، كان متوجها نحو المستشفى، وكان يرتدي قناع واقي، وتعرض لنوبة حيث سقط أرضا.

وأفادت الحماية المدنية، أنه بعد عملية تعرف والتحدث مع الضحية، إتضح أنه أصيب بنوبة.

وتم إسعاف الشخص من طرف الحماية المدنية بمكان الحادث، ثم نقله إلى مستشفى محمد الأمين دباغين، وهو في صحة جيدة، وغير مصاب بكورونا.

ودعت الحماية المدنية الى الكف والتوقف عن بث الإشاعات، والتي لا تزيد إلا من نشر الرعب والهيستيرية في نفوس المواطنين.

وأشار بيان الحماية المدنية أن وزارة الصحة، هي من تقوم، وتقدم كل المعلومات الخاصة بالحالات المشتبه فيها أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا.