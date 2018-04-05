الحماية المدنية.. زلزال افتراضية من 14 إلى 19 أفريل بالبويرة

في إطار تنفيد برنامج الشراكة الجزائرية الأوروبية P3A تم اليوم عقد ندوة صحفية بالمركز الوطني للإعلام .

تمحور موضوع الندوة حول التمرين الأوروبي المرتقب من 14 الى 19 أفريل بولاية البويرة.

وهو عبارة عن زلزال افتراضي ضرب منطقة البويرة أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

التمرين يشترك فيه عناصر من الحماية المدنية الجزائرية ونظرائهم من تونس وخمسة بلدان اوروبية.

واوضح العقيد فؤاد لعلاوي مدير تنظيم و تنسيق عمليات النجدة بالحماية المدنية خلال اجتماع تحضيري لهذه المناورات.

ان هذه التمارين الافتراضية ممولة من الاتحاد الاوروبي في حدود مليون اورو.

جاءت اثر الترتيبات الادارية بين المديرية العامة للحماية المدنية ومديرية عمليات المساعدة الانسانية الاوروبية التابعة للمفوضية الاوروبية.