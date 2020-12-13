الحماية المدنية.. البحث عن الصيادين صعب واستخراج قارب “رحمة 530” فارغا

قال المكلف بالاتصال، خالد بن خلف الله، إن الحماية المدنية، استخرجت قارب “رحمة530” خاليا من الصيادين.

وأوضح بن خلف الله، في تصريح للنهار، أن عملية التمشيط للعثور على الصيادين لا تزال متواصلة، وستمتد من رايس حميدو إلى لابيروز في العاصمة.

وأشار المتحدث، إلى أن العملية لن تكون سهلة بسبب حالة البحر.

للإشارة، سجلت الحماية المدنية غرق قارب صيد على متنه 9 صيادين، تم استخراج 6 منهم وفقدان 3 آخرين.

وتم التكفل بالصيادين الناجين الذين يتراوح أعمارهم بين 28 إلى 40 سنة، ونقلهم الى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.