الحماية المدنية لولاية قالمة تكوّن المواطنين في الإسعافات الاولية

تنظم مديرية الحماية المدنية لولاية قالمة، الدورة التكوينية الأولى، لسنة 2019، في الإسعافات الأولية، لفائدة المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، تحت شعار مسعف لكل عائلة.

يأتي هذا، في إطار البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، المتعلق بترقية مباديء الاسعافات الاولية، لفائدة الجمهور العريض، ومن أجل تحصيل المعارف الضرورية، للتطبيق الجيد لحركات الاسعاف من أجل انقذ الضحايا والمحافظة على حياتهم.

علما أن التكوين، يجري على مدار 21 يوما، في مجال الاسعافات الأولية، يختتم بإجراء إختبار تقييمي، تسلم بعدها، شهادات للمترشحين الناجحين.

على ان يكون تاريخ بداية الدراسة يوم 03 فيفري المقبل.

ودعت الراغبين في المشاركة في هذا التكوين، التقرب من وحدة الحماية المدنية التابعة لمقر سكناهم، لايداع ملفاتهم، مشيرة أن آخر أجل هو 31 جانفي الجاري.