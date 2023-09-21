الحماية المدينة تعلن عن توظيف 2970 عون

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف (2970) عون حماية المدنية ذكور لجميع المديريات الولائية (48) “الولايات العشر تم إجراء المسابقة العام الماضي، حسب ما أفادت به الحماية.

واوضحت ذات المصدر أن شــروط الالتـحاقب النسبة للذكور فجاءت كالتالي: أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات تتنافى و طبيعة نشاط سلك الحماية المدنية، أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية، أن لا يقل سنه عن 19 سنة و لا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة، أن لا تقل القامة عن 1.70 م، أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10، أن لا يكون حاملا للوشم على جسده، أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية، أن يكون مقيما بالولاية المعنية بالتوظيف، المستوى المطلوب السنة الثانية ثانوي كاملة.

أما بالنسبة لاختبارات الكتابية للقبول فستكون في المواد الاتية:

-الرياضيــات: المدة 3 ساعات, المعامل 3.

– الثقافة العامـة: المدة 3 ساعات, المعامل 2.

– الاختبارات البدنيـة و الرياضية للقبول: المعامل 4.

-فحص طبي و نفساني للقبول النهائي.

هذه هي الوثائق المطلوبة في ملف المشاركة في المسابقة

من جهة أخرى أشارت مصالح الحماية المدنية أن يكن ملف المترشح يحتوي على الوثائق التالية:

طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول، نسخة أصلية للشهادة المدرسية. شهادةالميلاد، شهادة قياس القامة، (03) شهادات طبية (طب عام + طب صدري+ طب العيون)، شهادة الإقامة. وصل دفع الحوالة البريدية بمبلغ: 200,00 دج.استمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح، نموذج رقم1 (على أساس الإختبارات).

ويتعين على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة استكمال ملفاتهم بالوثائق التالية:

نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول، صورتان (2) شمسيتان، شهادة الحالة العائلية للمتزوجين. تودع ملفات الترشيح كاملة خلال عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى مديريات الحماية المدنية للولاية مقر سكن المترشح.

كما جاء في ذات البيان أنه يجب على المترشح دفع حوالة بريدية بمبلغ 200,00 دج كحقوق التسجيل. للمشاركة في المسابقة باسم «العون المحاسب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري” .رقم الحساب البريد (C.C.P) : 17676-91 clé 55.

مشيرا أن كل ملف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار. والشهادة الطبية للأمراض الصدرية. و طب العيون يجب أن تكونا مسلمتان من طرف طبيب مختص.

أما المرشحون الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي). لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.

وبخصوص توزيع عدد المناصب على مختلف الولايات لسنة 2023 فهي مبينة في الوثيقة المرفقة أدناه