الحملة الانتخابية.. هذه أجندة اليوم التاسع

سطرت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، اليوم السبت، برنامجها الانتخابي لليوم العاشر على التوالي. وهذا من أجل تنشيط الحملة الانتخابية في إطار الانتخابات التشريعية 12 جوان المقبل.

وينشط رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام تجمعين شعبين بباتنة وسطيف. أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ينشط تجمعات شعبية بأم البواقي و تبسة وخنشلة.

وسيكون لممثل عن حزب التجمع الديمقراطي ينشط تجمعين شعبيين في ولايتي وهران و الشلف. وعن رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد سينظم تجمعا شعبيا بالجزائر العاصمة.

ومن جهته، سينشط أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني تجمعين شعبيين في ولايتي تمنراست و جانت. في حين ينظم رئيس حزب الكرامة محمد الداوي تجمعا شعبيا ببرج بوعريريج.

وفي السياق ذاته، سينشط أمين عام حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، تجمعين شعبيين بتلمسان وهران. أما أمين عام حركة النهضة ومفوضا الحركة يزيد بن عائشة ودويبي وخوجة سينظمون تجمعات شعبية بوهران وسيدي بلعباس والمدية وجيجل.

وبوهران وسطيف سينشط كل من رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية ورئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني تجمعا شعبيا على التوالي. فيما سينظم رئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة تجمعين شعبيين بتيارت والبيض.

ومن الاطار نفسه، سيكون لرئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان تجمعات شعبية بالمدية والجلفة وتيارت. إضافة إلى رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي سينشط تجمعين شعبيي بتلمسان وعين تموشنت.

وبولايات الشلف ستكون رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي، حاضرة بنشاط جمعوي. فيما سينظم رئيس حزب الوسيط السياسي لعروسي رويبات تجمعين شعبيين بالأغواط والجلفة.

ومن جهته، سينشط المكلف بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات تجمعا شعبيا بقسنطينة. ورئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن بعيبش ينشط تجمعين شعبيين بسطيف وباتنة. وسينظم الرئيس بالنيابة لحزب الحرية والعدالة جمال بن زيادي تجمعين بتيبازة والعاصمة.