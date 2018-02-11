أطباء الولايات الجنوبية.. الخدمة المدنية لم تقدم شيء للمرضى

عشية دخول الأطباء المقيمين في إعتصام وطني بمستشفى مصطفى باشا الجامعي،

طالب الأطباء المختصون بالولايات الجنوبية من بعض الجهات التي تحاول الإستثمار في إضراب الأطباء المقيمين استعمال المناطق الجنوبية ورقة رابحة لأن الخدمة المدنية لم تقدم أو لم تطور من نوعية الخدمات الصحية في هذه المناطق.

حيث أوضح رئيس المكتب الجهوي لولايات الجنوب لممارسي الصحة العمومية، لمين مليك، أن الخدمة المدنية ليست خاصة بالصحراء فقط.

موضحا أن هذه المغالطة لن تفيد، مؤكد أن الخدمة المدنية لم تأتي بثمارها بسبب غياب المصالح والإمكانيات.

من جهته قال رئيس المكتب الجهوي لعمادة الأطباء، مصطفى قاصب، أنه حان الوقت لإعادة النظر في الخدمة المدنية،

موضحا أن هناك تفريق في هذه النقطة كون بعض الولايات توفر كل الإمكانيات اللازمة والسكن عكس بعض الولايات التي تعاني في هذا الجانب.