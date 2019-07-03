“الخضر” ينطلقون في العمل الجدي من أجل قهر “غينيا” !!

إنطلق أمسية اليوم الأربعاء العمل الجدي تحسبا لمواجهة المنتخب الغيني يوم الأحد المقبل في الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

حيث أجرى المنتخب الوطني الجزائري حصته التدريبية الثانية بعد مواجهة تنزانيا التي جرت سهرة الأحد بملعب “السلام”.

وجرت الحصة بملعب “بترو سبورت” مثلما جرت عليه العادة وعرفت عودة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا ضد تنزانيا.

وكانت الحصة مفتوحة لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة فقط بما أن الناخب الوطني “جمال بلماضي” بدأ في تجريب النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه.

وكانت حصة أمس إسترخائية وشارك فيها اللاعبون الذي بقوا على كرسي الإحتياط خلال موقعة تنزانيا.