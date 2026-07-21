“الخضر” يتراجعون إلى المركز الـ29 عالميًا ويحافضون على مكانتهم القارية

تراجع المنتخب الوطني الجزائري بمركز واحد في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بشهر جويلية 2026، والذي نُشر أمس الإثنين، ليحتل المرتبة الـ29 عالميًا برصيد 1576.80 نقطة، مع احتفاظه بالمركز الرابع على المستوى الإفريقي.

ويأتي هذا التراجع الطفيف بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026 التي احتضنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي شهدت مشاركة “الخضر” وبلوغهم الدور ثمن النهائي قبل الإقصاء أمام المنتخب السويسري.

ورغم فقدان مركز واحد في التصنيف العالمي، فإن المنتخب الجزائري واصل تواجده ضمن نخبة المنتخبات الإفريقية، محافظًا على المرتبة الرابعة قارياً.

ويأمل عشاق المنتخب الوطني في استعادة “الخضر” لبريقهم و التألق خلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة مع اقتراب التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا القادمة.