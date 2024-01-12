الخضر يجرون ثالث حصة تدريبية بـ “ببواكي” الإيفوارية

أجرى لاعبو الخضر ثالث حصة تدريبية ببواكي في كوت ديفوار، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام منتخب أنغولا يوم الإثنين القادم ضمن كأس إفريقيا.

ووصل القائد رياض محرز ورفقائه إلى الملعب على الساعة الخامسة و نصف بتوقيت بواكي والسادسة و نصف بتوقيت الجزائر، إلى أرضية الميدان بالتنقل عبر حافلة خاصة.

وكان في استقبال اللاعبين عدد من أنصار الخضر المتواجدين في مدينة بواكي قبيل ساعات من دخول اللاعبين إلى الملعب لإجراء الحصة التدريبية المغلقة.

كما دخل الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه، في الاستعدادات الجدية، للمباراة المرتقبة أن تكون الإنطلاقة الحقيقية لمحاربي الصحراء في العرس الكروي.

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