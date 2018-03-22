“الخضر” يستهدفون إنتصارا معنويا أمام “نجوم الكليمنجارو”

سيكون المنتخب الوطني، اليوم، على موعد مع إستقبال “تانزانيا” في مُباراة ودية، يستهدف فيها زملاء رياض محرز تحقيق إنتصار معنوي.

ومن المُفترض ألا يجد مُحاربو الصحراء صعوبة كبيرة في تجاوز “نجوم الكليمنجارو” لتواضع مُستواهم سواءً من الناحية الفردية أو الجماعية.

ويأمل، ماجر أن يتمكن أشباله من تجاوز منافسهم بنتيجة عريضة، تسمح له بالإفتخار بـ”إنجازه” مثلما فعل بعد مُباراة إفريقيا الوسطى.

يذكر بأن الطاقم الفني الحالي لـ”الخضر” يبقى محل انتقادات لاذعة من الرأي العام الكروي، الغير مُقتنع بالخيارات التي قام بها.