الخضر يشاركون في “مونديال عربي” العام المقبل

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الخضر يشاركون في “مونديال عربي” العام المقبل صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم بالتنسيق مع الفيفا اليوم الخميس عن تنظيم النسخة الأولى من البطولة الدولية للمنتخبات العربية.

البطولة ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة أواخر العام المقبل 2021 وستكون محطة تحضيرية مهمة لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر.

ومن المقرر أن تقام البطولة في مواعيد لا تتعارض مع رزنامة الاتحاد الدولي للمباريات الدولية على أن تجرى المباراة النهائية قبل عام تماما، من انطلاق نهائي المونديال.

وسيتم الإعلان لاحقا من قبل لجنة التنظيم عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وجدول المنافسة.


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