الخضر يقلبون الطاولة على الأردن ويُنعشون آمالهم في التأهل إلى الدور الثاني من المونديال

حقق المنتخب الوطني فوزاً ثميناً ومثيراً أمام نظيره الأردني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم ، ليُنعش بذلك حظوظه في بلوغ الدور الثاني.

وبعد إنهاء الشوط الأول متأخراً في النتيجة، عاد أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بقوة في المرحلة الثانية، حيث نجح المهاجم نذير بن بوعلي في تعديل الكفة عند الدقيقة الـ69، قبل أن يمنح محمد أمين عمورة الفوز لـ”الخضر” بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ82.

وعرفت المواجهة إثارة كبيرة، خاصة بعد التغييرات التي أجراها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، والتي أثمرت عودة قوية للمنتخب الوطني وقلبت موازين المباراة لصالح الجزائر.

وشهد اللقاء أيضاً تسجيل نذير بن بوعلي أول أهدافه بقميص المنتخب الوطني في مباراة رسمية، وهو هدف تاريخي في مسيرته الدولية قد يمنحه أفضلية أكبر في حسابات المباريات المقبلة.

كما برز عدد من اللاعبين خلال المواجهة، وفي مقدمتهم إبراهيم مازة الذي قدم أداءً مميزاً في وسط الميدان، إلى جانب رامي بن سبعيني الذي تألق في الشوط الثاني رغم معاناته من الإصابة.

وبهذا الانتصار الثمين، يرفع المنتخب الوطني رصيده من النقاط ويُبقي على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم.

كما تحتاج الكتيبة الوطنية إلى الفوز أمام منتخب النمسا الأحد القادم، لتفادي أي حسابات معقّدة.