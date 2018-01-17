“الخضر” يكتسحون الكاميرون في إفتتاح “الكان”

دخل المنتخب الوطني لكرة اليد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2018 بكل قوة، وفاز على حساب نظيره الكاميروني بسهولة بـ31 – 23.

وباشر أشبال المدرب، سفيان حيواني المواجهة بقوة، ولم يتركوا أي فُرصة للأسود غير المُروضة ليُنهوا المرحلة الأولى بنتيجة 16 -11 .

وبسط “مُحاربو الصحراء” سيطرتهم على اللقاء، مُوسعين الفارق بكل سهولة بمرور الدقائق، ويتحصلوا على أول انتصار لهم في “الكان 2018”.

ويأتي هذا الفوز ليمنح “الأفناك” الثقة اللازمة قبل الخرجات القادمة والتي ستكون أكثر تعقيدا، أمام أصحاب الأرض والجمهور، الغابون، والجارة تونس.