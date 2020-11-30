الخضر يواجهون تونس في إفتتاح الدورة التأهيلية لكان 2021

الرياضة
  • -
  • 0
الخضر يواجهون تونس في إفتتاح الدورة التأهيلية لكان 2021
بقلم كريم.تيغرمت

يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، في الـ15 ديسمبر المقبل، نظيره التونسي، في افتتاح مشوارهما للدورة التأهيلية لكان 2021.

وسيلاقي المنتخب الوطني، منتخب المغرب، في الجولة الثانية، المقررة في الـ18 ديسمبر، قبل أن يواجه في الجولة الثالثة، المبرمجة يوم 21 من نفس الشهر، المنتخب الليبي.

وسيختتم الخضر، مشوارهم في هذه الدورة التأهيلية لكان 2021، بواجهة المنتخب المصري، بتاريخ 24 ديسمبر، لحساب الجولة الرابعة والأخيرة.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول، والثاني من هذه الدور التأهيلية، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 لأقل من 20 عاما، والمقررة بموريتانيا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=928562

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com