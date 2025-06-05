الخضر يواجهون رواندا بشعار الانتصار قبل ملاقات السويد في ثاني اختبار

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، أمسية اليوم الخميس، أول مباراة تحضيرية له، ضمن تربص جوان الجاري، والتي ستجمعهم بمنتخب راواندا.

وستكون مباراة اليوم، بين المنتخب الوطني، ونظيره الرواندي، فرصة للناخب فلاديمير بيتكوفيتش، لاختبار جاهزية تعداده، تحسبا للتحديات المقبلة التي تنتظرهم.

كما تمنح هذه المباراة، فرصة للناخب بتكوفيتش، لاختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وتجربة خطط فنية جديدة، قبل المواجهة التحضيرية الثانية، التي ستجمعهم بمنتخب السويد، والتي ستكون جد قوية.

بذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الرواندي، مقررة أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.