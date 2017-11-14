“الخضر” 5 أشهر دون انتصار وماجر لتفادي العار !!

يستقبل المنتخب الوطني اليوم نظيره، إفريقيا الوسطى، في مُباراة ودية تحضيرية ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة لأشبال، رابح ماجر.

ويبحث الطاقم الفني الجديد، قيادة “الخضر” لكسر سلسلة النتائج الكارثية وإستعادة طعم الإنتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.

ويعود آخر فوز لمُحاربي الصحراء، لشهر جوان من السنة الجارية، على حساب الطوغو في إطار التصفيات المؤهلة للكان 2019.

ومن المُفترض ألا يجد زملاء، عبد المؤمن جابو صعوبة في فرض منطقهم، ورفع المعنويات المتأثرة بعد الفشل في التأهل لمونديال2018.

يُشار أن، رابح ماجر ينوي القيام بتعديلات عديدة وتجريب وجوه جديدة، والسماح لها بإظهار مؤهلاتها على أرض الواقع.