“الخُضر” يدخلون تربص تورينو تحضيرًا لمواجهتي غواتيمالا والأوروغواي

التحق لاعبو المنتخب الوطني بمدينة تورينو الإيطالية، تحسبا لانطلاق التربص التحضيري الذي يندرج ضمن برنامج الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026.

وشرع “الخضر” في هذا التربص الإعدادي، الذي سيشهد خوض مواجهتين وديتين أمام كل من منتخب غواتيمالا ومنتخب الأوروغواي، في اختبارين مهمين لقياس جاهزية التشكيلة الوطنية.

وأكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عبر صفحاتها الرسمية، أن جميع اللاعبين المعنيين بالتربص التحقوا بمقر الإقامة، مباشرة بعد إنهاء التزاماتهم مع أنديتهم. ما أتاح للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الانطلاق في تطبيق البرنامج التحضيري في أفضل الظروف وبحضور كامل التعداد.

وكان المدرب بيتكوفيتش، قد كشف عن قائمة تضم 27 لاعبًا تحسبًا لهاتين المواجهتين، في إطار سعيه لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم.

وسيخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته الودية أمام منتخب غواتيمالا يوم 27 مارس بملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى. على أن يلاقي منتخب الأوروغواي يوم 31 مارس بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في مواجهة قوية أمام رفاق نجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي.

ويعوّل الطاقم الفني على هذا التربص لضبط آخر اللمسات الفنية والتكتيكية، وبناء مجموعة متجانسة قادرة على رفع التحديات المقبلة وتشريف الألوان الوطنية في كأس العالم.