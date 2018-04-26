الدالية : مخطط عمل وطني جديد لتشجيع الإدماج العائلي للأشخاص المسنين

كشفت اليوم الخميس وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،غانية الدالية عن وضع مخطط عمل وطني جديد لتشجيع الإدماج العائلي للأشخاص المسنين.

وأشارت الوزيرة خلال زيارتها لوهران بمناسبة إحياء اليوم الوطني للأشخاص المسنين .

أن “عملية الوساطة التي هي في صميم هذا البرنامج سيتم تدعيمها أكثر عبر المديريات الولائية للنشاط الإجتماعي”.

وتوجت الزيارة بتدشين دار للأشخاص المسنين رجال ببلدية مسرغين حيث شددت على ضرورة العمل أكثرفي اتجاه الوساطة لدى عائلات المقيمين.

كما نوهت الدالية أن “انجاز دور المسنين مفيد للأشخاص الذين ليس لديهم مكان يأويهم”.

مشيرة أنه من أفضل تكفل لا يمكن توفيره إلا من قبل الخلية العائلية”.