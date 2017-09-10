تمكن الدرّاج الإسباني “ألبرتو كونتادور”، من تحقيق فوز مثير في آخر مرحلة جبلية في طواف “إسبانيا” يوم إعتزاله عالم الدراجات الهوائية.

أتى فوز “كونتادور” ليفكّ لعنة الأساطير الرياضية الذين يعتزلون على “خسارة” بعد فوزه أمس السبت في مرحلة Angliru.

ويتصدر محمد علي كلاي، جوردان، زيدان، بولت، وغيرهم قائمة المشاهير الذين خسروا في آخر ظهور لهم ضمن إختصاصاتهم.

وتعتبر قمة Angliruأحد أشهر وأصعب القمم الجبلية في رياضة الدراجات الهوائية، وتصل النسب فيها لأكثر من 23 %.

وعقب نهاية المرحلة، قال “كونتادور”: “لا يمكنني أن أحصل على نهاية أفضل من هذه”.

وتابع حديثه: “كنت أريد الفوز وبشدة من أجل الجماهير، ومن أجل كل من ساندني طوال مسيرتي”.

وختم كلامه: “قد أصنّف هذا الفوز ضمن الأفضل في مسيرتي لأنه الأخير وفي بلدي وفي قمة جبلية صعبة”.

وأشادت الصحف العالمية كثيرا بـ”أسطورة” هذه الرياضة، وعنونت صحيفة “ماركا”: “هكذا يكون إعتزال البطل”.

أما صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” فعنونت: “إعتزال دراج عظيم و بفوز ساحق ومثير”.

واشتهر “البيستوليرو” بكثرة هجماته وبكونه الأفضل في جيله، فالإسباني حقق 7 طوافات كبرى في مسيرته.

وقبل بداية طواف إسبانيا 2017، كان “كونتادور” قد صرح أنه آخر طواف يشارك فيه قبل إعتزاله عالم الدراجات الهوائية.