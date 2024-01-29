الدرك الوطني بتلمسان يحرر شخص مختَطف

خلال دورية للدرك الوطني وبعد مراقبة لشاحنة وجد شخص داخل مبردة بالصندوق الخلفي للشاحنة مقيدا، بالطريق الرابط بين بلدية السواحلية وبلدية السواني.

وحسب تصريح للضحية فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 16/01/2024 في حدود الساعة الثامنة مساءا عندما كان على متن شاحنته بالقرب من منزله تلقى إتصالا هاتفيا من طرف أحد الأشخاص الذي طلب منه أن يذهب معه لشرب المشروبات الكحولية إلا أنه رفض ذلك. بعدها طلب منه إيصاله إلى مدينة الغزوات فوافق الضحية على ذلك وفي طريقهم تفاجئ بشخصين واقفيـن في الطريق عندها طلب منه الشخص الراجل معه إيقاف المركبة، فقام شخصين بضربه وتهديده بسكين من الحجم الكبير وقاموا بتقيده وسرقة هاتفه النقال ووضعه داخل الصندوق الخلفي للشاحنة وقبل انطلاقهم طلبوا منه منحهم مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه، فرفض الضحية الطلب عندها قاموا بنقله إلى وجهة مجهولة.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباب العسة أوقفت ثلاثة أشخاص الذين قاموا بعملية الإختطاف والإعتداء على الضحية مع سرقة هاتفه النقال وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا وإيداعهم الحبس.