الدرك الوطني: وفاة 123شخص وجرح 700 آخر في حوادث المرور منذ بداية رمضان

أحصت قيادة الدرك الوطني منذ بداية شهر رمضان وقوع395 حادث مرور،أدى إلى وفاة 123 شخصا وجرح 743 آخرين.

وكشف الرائد عبد القادر بزيو،من خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني،في تصريح للصحافة مساء أمس الثلاثاء.

على هامش خرجة ميدانية للوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل هذا الجهاز الأمني لتأمين

المواطنين وممتلكاتهم خلال شهر رمضان.

أنه تم تسجيل تراجعا في عدد حوادث المرور وكذا في حجم الخسائر البشرية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

التي سُجّل بها 470 حادث مروري أسفر عن وفاة 153 شخصا و جرح 818 آخرين.

وأرجع ذات المتحدث أسباب هذا الانخفاض الى المجهودات المبذولة من قبل وحدات أمن الطرقات المتواجدة على مستوى مختلف محاور الطرق.

والتي تكثف نشاطها خاصة خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار.

بالإضافة إلى الحملات التحسيسية والتوعوية المنظمة على مدار السنة بهدف الحد من هذه الحوادث.

وفي ذات السياق أكد نفس المصدر أن أكبر نسبة من هذه الحوادث سجلت على مستوى

ولاية البويرة بـ26 حادث.

تليها ولاية عين الدفلى بـ25 حادث ثم سطيف بـ21 حادث.

فيما أحصت ولاية بسكرة أكبر عدد من الخسائر البشرية وهذا بتسجيل وفاة عشرة أشخاص وجرح 37 آخرين.

تليها كل من ولايتي سطيف وغرداية و هذا بتسجيل على التوالي ستة قتلى و35 جريح و6 قتلى و16 جريح.