إتلاف محاصيل زراعية سقيت بالمياه القذرة في مستغانم

قام عناصر الدرك الوطني لمستغانم،من إتلاف محصول زراعي لأشجار الرمان ولوز نتيجة إستعمال المياه القذرة الغير معالجة في السقي.

هذا وتنقلت مصالح الدرك بالتنسيق مع مصالح البلدية إلى عين المكان، وقامت بتشكيل لجنة لمعاينة العتاد المستعمل في عملية السقي.

حيث تم إتلاف المحاصيل المقدرة بـ 100 شجرة رمان و43 شجرة لوز.

بالاضافة إلى حجز العتاد المستعمل في عملية السقي بالمياه القذرة و المتمثل في: ” مضخة المياه، أنابيب السقي” بمحشر البلدية بعين تادلس.

في إنتظار صدور أمر قضائي، وتقديم المعني أمام الجهات القضائية.