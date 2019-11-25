الدرك الوطني يحجز 14 بندقية بولاية تيارت وكمية ذخيرة معتبرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت من حجز 14 قطعة سلاح ناري وكمية معتبرة من الذخيرة عبر 4 بلديات من الولاية.

وعلمت “النهار أولاين” من ذات المصادر أن عمليات حجز الأسلحة النارية تمت بكل من بلديات الدحموني، النعيمة، مشرع الصفا وقرطوفة

وحسب ذات المصدر فإنّ العملية الأولى تمت ببلدية الدحموني حيث تم حجز 8 بنادق بدون رخصة منها 6 بنادق تستعمل في الفنتازيا وبندقيتي صيد بالإضافة لـ29 خرطوشة و90 غرام بارود وحمالتين، وكذا توقيف 3 أشخاص.

في حين تم في بلدية قرطوفة توقيف شخصين وحجز 3 بنادق، وفي بلدية النعيمة تم حجز بندقيتي صيد و17 خرطوشة و23 كبسولة و260 غرام بارود.

فيما كانت العملية الأخيرة بالقرب من بلدية مشرع الصفا أين تم توقيف شخص بحوزته بندقية تقليدية.

وبعد الإنتهاء من الإجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيلي الجمهورية بكل من تيارت والسوقر حيث وجهت إليهم تهمة حيازة ونقل الأسلحة والذخيرة بدون رخصة.