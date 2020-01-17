الدرك يحبط تهريب اكثر من 1900 وحدة خمر بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران، من احباط محاولتي تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، قدرتها مصادرنا باكثر من 1900 وحدة خمر.

العملية الاولى تمت خلال دورية لعناصر من الفرقة الإقليمية لدرك بئر الجير غرب، على مستوى الطريق المحيطي الرابع، اين تم توقيف مركبة من نوع رونو ماستر، كان على متنها (ت.ي) البالغ من العمر 24 سنة، تم ضبط بداخلها بعد تفتيشها كمية من الشروبات كحولية كان بصدد تسويقها بطريقة غير قانونية، قدرت بازيد من 1200 وحدة.

اما العملية الثانية، فتمت استغلالا لمعلومات تلقتها فصيلة الامن والتدخل رقم 03 ببطيوة، تفيد بمحاولة شخص نقل وترويج مشروبات كحولية بدون رخصة، اين تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 11.

وتم على اثرها توقيف سيارة من نوع بيجو 206 لصاحبها المدعو (د.ب) البالغ من العمر 54 سنة تم العثور بداخلها 672 وحدة من المشروبات الكحولية.