الدرك يحقق مع مهاجم أمل الأربعاء “سوالمة” بتهمة اغتصاب فتاة قاصر!

صانع ألعاب “الزرڤة” اعترف بما ارتكبه وأبدى استعداده لتصحيح الخطأ

كشفت مصادر موثوقة لـ “النهار”أن أفراد الدرك الوطني في بلدية المحمدية التابعة لدائرة الدار البيضاء شرقي العاصمة، يحققون،منذ أسبوع.

وذلك في قضية أخلاقية تورط فيها لاعب نادي أمل الأربعاء “نبيل سوالمة” الذي يبلغ من العمر 21 سنة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن القضية التي يجري التحقيق بشأنها مع لاعب وصانع ألعاب الأربعاء، تعود تفاصيلها إلى قيام فتاة قاصر

تنحدر أصولها من مدينة الحراش، بإيداع شكوى ضد اللاعب تتهمه فيها إياه باغتصابها.

وجاء في حيثيات شكوى الفتاة القاصر، أن علاقة جمعتها باللاعب منذ فترة، قبل أن يقوم باصطحابها معه إلى منزله.

أين مارس عليها المحظور وأفقدها عذريتها. وتفيد مراجع “النهار” أن اللاعب المشتبه فيه، الذي هوالآن بصدد تأدية واجب الخدمة الوطنية.

وقد جرى استدعاؤه للتحقيق، حيث جرى سماع أقواله على محاضر رسمية. وتفيد المعطيات المتوفرة بشأن القضية، أن اللاعب المتهم

اعترف بكل ما نُسب إليه وأبدى استعداده لتصحيح ما اقترفه، غير أن الجهات الأمنية استمرت في إجراءات التحقيق معه.

وتشير مصادر “النهار” إلى أن الجريمة المتابع بها اللاعب “سوالمة” وقعت أثناء استفادته من إجازة.

حيث يجري نقله من طرف قوات الدرك من حين لآخر من ثكنته لاستكمال إجراءات التحقيق معه.

الجدير بالذكر،اللاعب الذي نشأ في صفوف فريق بن طلحة ثم فريق براقي، التحق بصفوف نادي أمل الأربعاء في صيف 2017.

ليصبح صانع ألعاب الفريق من دون منازع.