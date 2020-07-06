الدرك يُطيح بعصابة مختصة في سرقة المركبات بسوق الحميز

أفلحت مصالح الدرك الوطني بالحميز في توقيف عصابة السطو على المركبات، تضم شخصين في مقتبل الخمسينات من العمر.

وتم تقديم المعنيين ظهيرة الإثنين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، ليحالا على المحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، بتهم السرقة بالعدد والكسر، والسرقة باستعمال مركبة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، فإن الإطاحة بالمتهمين جاء عقب سلسلة سرقات قاما بها، بسوق الجملة بالحميز.

إذ كان المشتبه فيهما يترصدان الضحايا من الباعة والزبائن، بعد ركنهم مركباتهم أمام المحلات بحيث وخلال عمليات التسليع للباعة أو الشراء للزبائن، يتوليان بكسر المركبات باستعمال أسلحة بيضاء.

ويقومان بإنزال السلع وحتى الأغراض الشخصية المودعة بالسيارات، ووضعها في مركبتهم المخصصة لنقل البضائع محل السطو.

وحسب ذات المصادر، فإن المشتبه فيهما وبعد عدة سرقات طالت أصحاب المحلات وزبائنهم.

وعقب الشكاوي المودعة لدى فرقة الدرك، التي استعانت بكاميرات مراقبة بالسوق، تم تحديد هوية المشتبه فيهما، ليتم توقيفها في ظرف قياسي، مع حجز مركبتين وعدة أغراض مسروقة.

ومن المرتقب ان تقرر المحكمة مصير المتهمين الذين يحاكمون أمامها بعد لحظات.