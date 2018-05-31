أطاحت عناصر الدرك الوطني بغرداية ببعض المخدرات الذين ينشطون قبيل الإفطار.

وحسب ذات الهيئة العملية جاءت عقب ترصد لأحد المشتبه فيهم أثناء مروره بأحد نقاط المراقبة.

أين أسفرت بالعثور على كمية من المخدرات عقب التفتيش كانت معدة للترويج .

ليتم احالته على التحقيق المركز ليتم كشف شركائه وبعد إعلام وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية وإستخراج إذن بالتفتيش.

حيث تم توقيف باقي أفراد الشبكة الذين ينشطون في أحد الأحياء الشعبية قبيل الإفطار بنصف ساعة.

كما تم ضبط بحوزت أحد شركائه كمية من المخدرات، فيما لاذ مشتبه فيه بالفرار

و بعد إكمال إجراءات التحقيق تمت إحالة الموقوفين على محكمة غرداية ليخضعو لإجراءات المثول الفوري أين تمت إدانتهم بالحبس.