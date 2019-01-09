الدرك يعثر على بندقية صيد مسروقة وسط القمامة بوهران

تمكنت عناصر فرقة الدرك الوطني بقرية النجمة بوهران، من العثور على بندقية صيد وسط القمامة.

وذلك باستغلال المعلومات، والتي تفيد بوجود سلاح مرجوم وسط القمامة، بمنطقة الشون التابعة لقرية النجمة “شطيبو سابقا”.

حيث وبعد التنقل إلى عين المكان، أين باشرت ذات العناصر عمليات البحث تم العثور على بندقية الصيد.

ليتبين بعد التحقيق أنه تم سرقتها سابقا من بلدية الكرمة، وكان مبحوث عنها من طرف شرطة ولاية وهران.

والتي فتحت تحقيقا منذ شهر في قضية سرقة هذا السلاح، بعد السطو على منزل ببلدية الكرمة، كما علمت النهار من مصادرها أنه تم تحديد هوية سارق البندقية.