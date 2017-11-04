الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا بالرياض

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء اليوم السبت، صاروخا باليستيا شمال شرقي الرياض.

وأكدت مصادر اعلامية مطلعة، عدم تسجيل أي أضرار جراء الحادث.

كما أعلن مواطنون في وقت سابق عن سماعهم صوت دوي قوي بالرياض، غير معروف مصدره وأسبابه.

فيما أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية عن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، أن الصاروخ الباليستي من نوع “بركان H 2″، دون ذكر تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم.

وذكر موقع الرياض أن بقايا الصاروخ الباليستي سقطت بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

مؤكدا أنّ حركة الطيران تسير بصورة طبيعية الآن في المطار بعد اعتراض الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليتسيا من اليمن.