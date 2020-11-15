وزارة الدفاع الصحراوية: قوات جيش التحرير تواصل قصف مواقع جيش الاحتلال المغربي

أصدرت وزارة الدفاع الصحراوية البلاغ العسكري رقم 3، أكدت فيه أن قواتها تواصل قصف مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم اللثالث تواليا.

وحسب ما أفاد به نص البلاغ، فإن مقاتلو جيش التحرير الصحراوي الميامين يواصلون لليوم الثالث على التوالي هجوماتهم وأقصافهم المركزة على تخندقات جنود الاحتلال المغاربة ليلة البارحة، ونهار اليوم على طول الحزام رغم الطلعات الجوية لطيران العدو وردود مدافعه، بحيث سجل بجبهات القتال:

ـ قصف مركز على القاعدتين (17) و(18) من قطاع الفرسية.

ـ قطف استهدف القاعدة (13) من الفيلق 67 بقطاع البكاري.

ـ قصف مركز على القاعدة 04 من الفيلق 64 بمنطقة ديرت ونقطة الملاحظة 71 من القاعدة 07 بين لعريش وفدرة لغراب بقطاع حوزة .

ـ قصف استهدف القاعدة 13 عند اكليب ديرت من قطاع حوزة.

ـ قصف شديد استهدف القاعدة 25 من الفيلق 40 بمنطقة أم لكطة من قطاع الفرسية وقد شوهدت نيران كثيفة بها خلال القصف .

ـ قصف القاعدة 20 من فيلق المشاة 68 من قطاع أوسرد بمنطقة أعظيم أجلود.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الاقصاف خلفت نتائج هامة بين القتلى والجرحى والفارين من ميادين القتال،

مما أظهر حالة الانحطاط المعنوي التي أثرت بشكل مباشر على الجنود والضباط المغاربة.

وأضاف نص البلاغ، “إن تواجد قوات الغدر المغربية ببلادنا سيكون مالها حتما القتل أو الجرح أو الاسر او الفرار.”