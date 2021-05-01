الدكتور يوسفي: يمكننا تفادي الموجة الثالثة من كورونا في الجزائر بهذه الطريقة

كشف رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي انه بإمكاننا تفادي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وفي حوار خص به القناة الثالثة الإخبارية قال الدكتور محمد يوسفي يمكننا تفادي موجة ثالثة من وباء كورونا بشكل كلي أوبأقل الأضرار.

وأكد الدكتور محمد يوسفي أن جائحة كورونا تتطلب منا جميعا تظافر الجهود ولتفادي موجة ثالثة علينا التقيد بعدة شروط.

وواصل الدكتور محمد يوسفي أن هذه المسؤولية “لا تخص فقط مهنيي الصحة بل أيضًا المواطنين والسلطات العمومية”.

وأرجع الدكتور محمد يوسفي ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر إلى حالة التراخي في تطبيق التدابير.

ووجه رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية نداء للمواطنين إلى تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف على المواطنين التقيد بالإجراءات الوقائية منها:

إرتداء الكمامة الطبية الواقية.

إحترام مسافة التباعد الاجتماعي في الأماكن العمومية ووسائل النقل من جهة.

تشديد آليات الرقابة وكذا الردع ضد المخالفين لتدابير الوقاية من هذه الجائحة العالمية.

تنظيم عملية التلقيح بشكل أفضل.