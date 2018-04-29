الدّرك يوقف 12 “حرّاڤ” بالبليدة 

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة 12 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية البوركينابية.

حسبما أفادت به نفس الهيئة الأمنية، فإن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشفة و موزاية تمكنت بالتنسيق مع عناصر الفصيلة الخامسة للأمن و التدخل للدرك الوطني بموزاية.

من توقيف الحراقة الإثني عشر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 38 سنة،

وأوضح ذات المصدر أن وطنهم الأصلي من دولة بوركينافسو ،دخلوا التراب الوطني عبر الحدود الإقليمية لدولة النيجر مرورا بولاية تمنراست.

ليستقلوا بعدها حافلات نقل المسافرين متجهين إلى ولاية البليدة التي استقروا بها.

و تندرج هذه العملية حسب ذات المصالح الأمنية في إطار “مكافحة الجريمة المنظمة و القضاء على الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين.

للإشارة، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، نهار اليوم لتطبيق القانون ضدهم.