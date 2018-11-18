الذكرى التاسعة للمباراة الأسطورية للخضر بأم درمان

يصادف اليوم الأحد، 18 نوفمبر، الذكرى التاسعة للمباراة التاريخية للمنتخب الوطني الجزائري، أمام المنتخب المصري، سنة 2009، بأم درمان.

وخاض المنتخب الوطني مباراة فاصلة أمام المنتخب المصري، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات إفريقيا للتأهل إلى مونديال 2010.

وشهدت تلك الفترة اضطرابات قبل وبعد مباراتي منتخبي مصر والجزائر في نوفمبر 2009، مما أدى إلى توتر دبلوماسي بين البلدين

وإنتهت المباراة الأخيرة في المجموعة على ملعب القاهرة يوم 14 نوفمبر بفوز منتخب مصر 2-0، مما استلزم إقامة مباراة فاصلة.

وإختارت الكاف السودان كبلد محايد لإقامة المباراة يوم 18 نوفمبر، حيث فاز منتخب الجزائر 1-0 بهدف تاريخي من عنتر يحيى.

وتتزامن الذحكرى التاسعة لملحمة أم درمان مع مباراة المنتخب الجزائري أمسية اليوم أمام نظيره الطوغولي في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.