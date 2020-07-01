الرئيس التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”: قررنا مواصلة العمل مع الجزائر والبقاء فيها

قال الرئيس التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”، كلاوديوا ديسكالزي، اليوم الأربعاء، أنه “قررنا مواصلة العمل مع الشريك الجزائري والبقاء في الجزائر”.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “إيني الإيطالية”، على هامش التوقيع على تجديد 3 عقود الغاز، أن “إيطاليا قررت أن تواصل العمل مع الشريك الجزائري في مجال الطاقة”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الجزائر أول بلد يزوره بعد جائحة كورونا”.

وأشار ذات المسؤول أن “الجزائر وإيطاليا تجمعهما علاقات شراكة وتعاون في مجال الطاقة، ويجب الإستمرار فيها”.

كما أشار المسؤول قائلا ” نحن متواجدون هنا للعمل وتقديم الإضافة إلى أعلى مستوى”.

وقال المسؤول الإيطالي “سنعمل على رفع مستوى الإنتاج للغاز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا”.