الرئيس التونسي يهنىء الرئيس تبون بفوزه بعهدة رئاسية جديدة 

هنأ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجهورية “هنأ رئيس جمهورية تونس الشقيقة قيس سعيد باسمه وبإسم الشعب التونسي، أخاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، متمنياً له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والنمو”.

و” بدوره شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس التونس، على نبل مشاعره متمنيا له وللشعب التونسي كل الخير”.